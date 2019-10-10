أعلن اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، عن البدء في إعادة إعمار40 منزل بقريتي الفلاح والشيخ مسعود بمركز العدوة بالمنيا، بعد الانتهاء من إعمار عدة منازل داخل 6 قرى من القرى الأكثر احتياجًا بمركز سمالوط، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

أكد "شعبان" أن الجمعية تنفذ خلال شهر أكتوبر عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، منها إجراء 54 عملية قلب، 30 عملية عيون، وتسليم 12 جهاز تعويضي وسماعات طبية لضعاف السمع.

كما جري تسليم 24 مشروع تنموي لأصحاب مشاريع متناهية الصغر للشباب والأسر الأولى بالرعايه، استكمالاً للدور الخدمي في تنمية المجتمع المصري، ومساعدة زواج 21 عروسة يتيمة، ومن المقرر توصيل مياه شرب نقية لـ1000 أسرة ضمن مبادرة "سكن كريم" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتسليم 210 شهادة أمان خلال الشهر الجاري.

أشاد "شعبان" بالتعاون الوثيق مع محافظة المنيا التى تذلل كافة العقبات أمام العمل، منوها أن الجمعية تجري مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر الحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام، كما يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة.