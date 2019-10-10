لقى طالب ثانوى مصرعه بعدة طعنات نافذة فى العنق والبطن، على يد 3 أصدقاء، تربصوا به فى مدينة تلا بمحافظة المنوفية، بسبب «بوست» على «فيس بوك» ينتقد فيه تعدى أحدهم على فتاة.

وكان مدير أمن المنوفية، اللواء محمد ناجى، تلقى إخطاراً بورود إشارة من مستشفى تلا المركزى بوصول «م. م. أ»، 18 سنة، طالب ثانوى، جثة هامدة، إثر إصابته بعدة طعنات فى العنق والبطن. وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن الجانى أوقف فتاة تربطه علاقة عاطفية بها فى شارع «الشهيد جودة» فى «تلا» وأجبرها على تسليم هاتفها المحمول لوجود علاقة بينهما وشكه فى تواصلها مع شخص آخر، ثم قام بضربها. وأضاف الشهود أن المجنى عليه علق على واقعة ضرب الفتاة، ونشر «بوست» على موقع «فيس بوك» ينتقد فيه الجانى، الذى قرر التربص به أثناء سيره فى الشارع، وتعدى عليه بالضرب بمساعدة 2 من أصدقائه، ثم سدد له طعنات فى البطن والرقبة، وتركوه غارقاً فى دمائه وهربوا.