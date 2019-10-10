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جثمان الراحل شوقي الماجري يصل مطار القاهرة استعداداً لنقله إلى تونس

جثمان الراحل شوقي الماجري يصل مطار القاهرة استعداداً لنقله إلى تونس

العثور على جثة ربة منزل مذبوحة من الرقبة أمام منزلها بالبحيرة

العثور على جثة ربة منزل مذبوحة من الرقبة أمام منزلها بالبحيرة

مسؤولان عراقيان: أمريكا تسلم عشرات "الدواعش" إلى بغداد

مسؤولان عراقيان: أمريكا تسلم عشرات "الدواعش" إلى بغداد

السيسي يهنئ الرئيس الجابوني على تحسن حالته الصحية

السيسي يهنئ الرئيس الجابوني على تحسن حالته الصحية

عاجل.. إحباط محاولة استهداف ارتكاز أمني في العريش ومصرع منفذ الهجوم

عاجل.. إحباط محاولة استهداف ارتكاز أمني في العريش ومصرع منفذ الهجوم

محافظ بني سويف: وضع خطة لتطوير أداء العاملين بالجهاز الإداري

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