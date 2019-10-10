أقدم شخص على تقييد شاب وتسليمه لقسم الشرطة بعد إصراره على معاكسة زوجته أكثر من مرة، ومحاصرتها بالرسائل على التليفون ومواقع التواصل الاجتماعى، رغم صدها له أكثر من مرة، ما جعل الزوج يتفق مع زوجته على استدراجه وتسليمه لقسم شرطة الدخيلة غرب الإسكندرية.

المتهم طارد الزوجة عبر الهاتف فاستدرجه الزوج وأمسك به

بدأت الواقعة بتلقِّى اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائى، أمس، يفيد بورود بلاغ من سكان شارع البرنسيسة، قسم شرطة الدخيلة، بضبط لص، وقال مصدر أمنى، إن مأمور وضباط القسم انتقلوا إلى محل البلاغ، والتقوا بالمدعو «م.ز.م»، وزوجته «أ.ع.ى»، مقيمين بشارع مينا البصل، وأفاد الزوج بأن شخصاً مجهولاً قام بمعاكسة زوجته على هاتفها المحمول.

وأكد المصدر أن الزوجة تلقت عدة رسائل من المتهم عبر تطبيق الـ«واتساب»، يطلب فيها لقاءها بالمنطقة محل البلاغ، مشيراً إلى أن الزوج استدرجه، وتمكن من الإمساك به بمساعدة الأهالى، وتبين بالفحص أن الشخص المضبوط يدعى «ر.م.ر»، 29 عاماً، مقيم بدائرة مينا البصل، حُرر المحضر اللازم بقسم شرطة الدخيلة، وأخطرت النيابة العامة، التى كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.