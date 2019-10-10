طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بغلق السفارة التركية في مصر ووقف كل أشكال العلاقات، قائلاً: "أقل رد على حكومة إردوغان هو إغلاق وكر التجسس المسمي سفارة في مصر وطرد ماتبقى من الدبلوماسيين الأتراك ووقف كافة أشكال العلاقات مع تركيا".

وأضاف مصطفى بكري، عبر تدوينات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا كان العالم قد تخاذل أمام الغزو التركي لسوريا، فغدا ستتحول سوريا إلى مقبرة للغزاة والقتلة من أتباع الإرهابي أردوغان"

ووجه عدة رسائل لرجب أردوغان، قائلاً: "أقول لأردوغان الإرهابي القاتل، انظر إلى وجهك في المرآة قبل أن تأتي على ذكر الرئيس السيسي ومواقفه".

وتابع: "السيسي أنقذ مصر من جماعة الإرهاب التي تحتضنها وتدعمها، السيسي انتخبه الشعب المصري بنسبة تزيد على 97%، بينما لم تحصل أنت على أكثر من 52%، والسيسي لم يدعم الإرهاب ويتآمر على دول الجوار كما فعلت، السيسي لم يغزو بلدا ويقتل الآمنين، كما أنت الآن، السيسي قائد وطني شريف، وأنت قاتل ولص يسرق الأوطان ويقتل الأبرياء".