بدأت نيابة رأس غارب، مساء اليوم الخميس، التحقيقات في واقعة العثور على جثة رجل بالمعاش وابنته تعمل معلمة بمدرسة خاصة بالغردقة داخل سيارتهما في حادث مروري بطريق الجلالة أثناء عودتهما من القاهرة حيث كانوا في طريقهم للغردقة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالبحرالأحمر، اليوم، على جثتي مواطن يدعى محمود التهامي، وابنته معلمة بالغردقة تدعى "منال" داخل سيارتهما بعد انقلابها أعلى منحدر بالكيلو 5 طريق "الزعفرانة - الجلالة"، وذلك أثناء عودتهم من القاهرة متجهين إلى مدينة الغردقة خلال قيادتهم سيارتهم الملاكي، وذلك بعد أربعة أيام من البحث عليهم.

وتم الدفع بسيارة إسعاف، وتم نقل الجثتين لمستشفى رأس غارب المركزي لحين انتهاء تحقيقات النيابة.

ونفى مصدر أمني وجود شبهة جنائية حول الحادث عكس ما تداولته صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه حادث سير نتيجة وجود منحدر بآخر طريق "الجلالة - الزعفرانة" نتج عنه انقلاب السيارة.

وجرى استدعاء أوناش من مدينة رأس غارب، والتي تبعد 150 كيلو مترا لانتشال السيارة من على المنحدر أسفل جانب الطريق فيما تم نقل الجثث بأكياس نقل الموتى لسيارة الإسعاف إلى مشرحة رأس غارب.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا باختفاء الأب محمود التهامي بالمعاش، وابنته "منال"، وتعمل مدرسة بإحدى المدراس الخاصة بمدينة الغردقة، وذلك منذ أربعة أيام أثناء عودتهما بسيارة ملاكي من القاهرة عبر طريق الجلالة.

وأكدت التحريات أن كاميرات المراقبة بمدخل طريق الجلالة سجلت دخول السيارة طريق الجلالة بينما لم تسجل الكاميرات خروجها في الاتجاه الآخر قرب الزعفرانة، وأن آخر مكالمة تم إجراءها من تليفونات الأب وابنته كانت في طريق الجلالة قبل اختفاؤهما.

وأكدت المصادر أنهما تم العثور عليهما جثث هامدة داخل سيارتهما بمنحدر بالكيلو 5 طريق جبل الجلالة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وأخطرت جهات المختصة لمباشرة التحقيقات.