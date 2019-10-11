بعد 17 شهرا من التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة التموين"، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بالسجن 10 سنوات على علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، وآخرين.

وكان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة، مقابل أدائه عملًا من أعمال وظيفته، وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط.

29 مايو 2018: القبض على 4 مسؤولين بـ"التموين" لتلقي رشوة 2 مليون جنيه

أعلنت ‏هيئة الرقابة الإدارية، في بيان صحفي، القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب، وذلك لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية، مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.

30 مايو 2019: قررت نيابة أمن الدولة حبس المتهمين

أعلنت نيابة أمن الدولة حبس جميع المتهمين في قضية رشوة التموين 4 أيام على ذمة التحقيق.

31 مايو 2019: وزير التموين المقبوض عليهم لا يعملون في الوزارة

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ما حدث بشأن قضية الرشوة لا يمت للوزارة بصلة وهو من أشخاص من خارج وزارة التموين، موضحا أن ما حدث خطأ شخصي، وأن المقبوض عليهم قد يتبعون له مباشرة، ولكنهم لا يتبعون الوزارة وليسوا موظفين بها.

4 يونيو 2018: مواجهة المتهمين بتسجيلات الرقابة الإدارية

واجهت النيابة المتهمين بالتسجيلات الخاصة بالقضية ووقائع الرشوة المنسوبة إليهم، التى تم تسجيلها من قبل الرقابة الإدارية بإذن من نيابة أمن الدولة العليا، وعقدت النيابة جلسة تحقيق جديدة مع المتهمين بعد صدور قرار تجديد حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات فى الاتهامات المنسوبة إليهم لمدة 15 يوماً.

26 يونيو 2019: القبض على رئيس المشتريات بـ"القابضة للأغذية"

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، مفاجأة بضم متهم جديد، هو رئيس قطاع المشتريات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، الذي أمرت النيابة بضبطه وإحضاره.

وبذلك ارتفع عدد المتهمين في القضية إلى 9 هم "اللواء علاء فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، ورئيس قطاع المشتريات بنفس الشركة، الذي ألقي القبض عليه مؤخرًا، ومدير مكتب الأول، ومستشار وزير التموين للاتصال السياسي، والمتحدث الإعلامي باسم وزارة التموين، و4 رجال أعمال".

29 مايو 2019: المتهمون يعترفون أمام المحكمة

اعترف المتهمون بالتوسط وتقديم الرشاوى، بشكل تفصيلي، فيما أنكر الأول "فهمي"، اتهامه بطلب وتقاضي رشوة، وفي نهاية الجلسة أصدرت المحكمة قرارها المتقدم، وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار علي الهواري، أولى جلسات محاكمة علاء الدين فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية.