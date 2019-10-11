يوما تلو الآخر تنطلق فيه الطاقات النسائية وتثبت جدارتها في ميدان العمل وتولي القيادة، حتى أطلقت هيئة "plan international egypt" والسفارة الكندية بالقاهرة منتدى فتيات مصر تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي للاحتفال باليوم العالمي للفتاة تشجيعا للكوادر الشبابية من الفتيات وتتويجا لخطواتهم الأولية تجاه الوعي بالمسؤولية والتنمية.

وقالت الدكتورة جاسنت إبراهيم، رئيس تنفيذ البرنامج بهيئة "plan international egypt"، إنه وللاحتفال بـ"اليوم العالمي للفتاة" تم الحديث حول كافة القضايا التي تهم الفتاة المصرية، وفيه تم عرض نماذج مختلفة من الفتيات من الصعيد والريف والقاهرة الكبرى.

بينما قال السفير جس داتون، سفير كندا في القاهرة، إن تلك الفكرة ليست فرصة للشابات الصغيرات لتولي القيادات المختلفة فقط؛ بل أيضا لرفع الوعي تجاه التحديات التي تواجهة الفتيات والسيدات سواءً في مصر أو كندا أو العالم.