"أمن القليوبية" يكشف تفاصيل العثور على 3 جثث بمزرعة موز في بنها

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، تفاصيل العثور على 3 جثث لرجلين وسيدة، بزراعات الموز بنطاق دائرة قسم أول بنها، قائلا إن الحادث جنائي، وجرى قتل الضحايا بواسطة أحد الهاربين، وجار تحديده وبيان ملابسات الحادث وعدد مرتكبيه.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة بنها من (ف. ز. ج.- 32 عاما- ربة منزل)، يفيد بأنه حال اتصالها على هاتف شقيقها (أ. ز. ج.- 36 عاما- عاطل)، وشهرته "أيظن" أجابها أحد الأشخاص، وقرر لها أنه قتل شقيقها بأرض منزرعة بمحصول الموز مواجهة لمساكن الرملة دائرة قسم أول بنها.

انتقل الرائد محمد غلاب، رئيس مباحث قسم أول بنها، وبالفحص تبين وجود جثة شقيق المبلغة مسجى على ظهره داخل الزراعات، وبه آثار طلقات نارية بمقدمة الرأس، كما عثر بداخل إحدى الحجرات الريفية المجاورة على جثتي (م. ع. ا. وشهرته مفتاح- 35 عاما- عاطل) و(ح. ع.- 29 عاما- ربة منزل)، وبها آثار طلقات نارية متفرقة بالجسد.

بسؤال المبلغة اتهمت "ع. ح. م."، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وجار ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.