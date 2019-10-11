راعي "الإنجيلية" بالفجالة: الكنيسة بنيت منذ 100 عام بتكلفت 8 آلاف جنيه

قال القس أمير ثروت، راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالفجالة، إن الكنيسة هي أول كنيسة إنجيلية يبنيها أشخاص مصريون في مصر وعمرها 100 عام، مشيرًا إلى أنها كانت منزلا في الأصل وتم شراؤه عبر فك رهنه من أحد البنوك.

وأضاف ثروت، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه جرى جمع قيمة المنزل الذي تحول فيما بعد إلى الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالفجالة من التبرعات والجهود الوطنية.

وأوضح راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالفجالة أن من أشهر الأشخاص الذين تبرعوا لبناء الكنيسة هو الدكتور نجيب باشا محفوظ رائد علم النساء والتوليد، وتبرع بـ450 قرش صاغ، موضحا أن الأديب العالمي نجيب محفوظ سمي على اسم الدكتور نجيب باشا محفوظ وكانت والدته لديها عسر في الولادة وسمي على اسمه المركب.

وكشف القس أمير ثروت، راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالفجالة، أن تكلفة بناء الكنيسة نحو 8 آلاف جنيه وتم بناؤها على الطراز المعماري الإيطالي.