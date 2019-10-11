أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا كبيرا في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس في حفل من تنظيم شركة "ماستر جروب".

بدأت نانسي الحفل على نغمات أغنيتها الشهيرة "الدنيا حلوه"، في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا، ثم غنت وسط تفاعل كبير مع الجمهور أغنية "ما تيجي هنا" ، ثم "بدنا نولع الجو"، "إحساس جديد"، "آه ونص"، "أطبطب وأدلع"، واختتمت حفلها بغناء أغنيتها "مين ده اللي نسيك" في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا.

وحرص الحضور على التقاط الصور السيلفي معها وسط ترحيب منها.

الجدير بالذكر أن الإعلامي تامر أمين قد وصل مؤخرا للحفل والتقط العديد من الصور تجمعه بكل من الإعلامي خيري رمضان وأسامة منير، وحضر الحفل كل من النجوم محمد فؤاد ورامي وحيد وأمل رزق ولقاء سويدان.