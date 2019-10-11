يتنافس 11 مرشحا، اليوم الجمعة، في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بمحافظة البحيرة، والتي تجري تحت إشراف قضائي، بالتزامن مع جميع النقابات الفرعية بالمحافظات والنقابة العامة للأطباء.

وضمت قائمة المتنافسين على مقعد نقيب أطباء البحيرة مرشحين، وهما: أحمد زغلول، ومحمد منسيى، نقيب الأطباء الحالي، بينما يتنافس على مقعدين بمجلس النقابة الفرعية للعضوية أكثر من 15 عاما "فوق السن" 4 مرشحين وهم: أحمد قطري، إسلام أبوزيد، السعدني عبدالجواد عاشور، محمد فضل، كما يتنافس على مقعدي العضوية أقل من 15 عاما "تحت السن" 5 مرشحين، وهم: أنور يسري نصيف، رامي أبونعمة، عاصم الغنام، محمد أحمد عمارة، محمد قرقور.

وبدأت عملية التصويت في التاسعة من صباح اليوم، وستنتهي في الخامسة مساء، وبعدها مباشرة ستبدأ عمليات فرز الأصوات وسيتسلم كل ناخب 7 ورقات منها واحدة للنقيب العام، وأخرى لفوق السن، يختار منهم الناخب 3 أعضاء، وثالثة تحت السن، يتم اختيار 3 منهم، ورابعة للقطاع، بالإضافة إلى 3 ورقات إحداهما لنقيب النقابة الفرعية، وورقة لأعضاء النقابة الفرعية فوق السن، والأخيرة لأعضاء الفرعية تحت السن.