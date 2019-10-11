انطلقت، صباح اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء البحر الأحمر بمقر النقابة بمدينة الغردقة، والتي من المقرر لها ان تستمر حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم ويبلغ من لهم حق التصويت نحو 900 عضوا بمدن محافظة البحر الأحمر.

ويتنافس على مقعد النقيب 2 من المرشحين هما أحمد عبدالمالك وعلاء ربيع، بالإضافة إلى مقعدين للمرشحين فوق السن ويتنافس عليهما 4 مرشحين هم صموائيل توفيق وأمجد كامل وسامي يوسف وأسماء يوسف، ومقعدين تحت السن ويتنافس عليهما 4 مرشحين وهم وسام سلمي وميرا فؤاد ووائل عبدالحفيظ ومحمد النجار.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالبحر الأحمر، أن الانتخابات ستجري بمقر نقابة للأطباء بالبحر الأحمر بمدينة الغردقة، وجري تجهيز اللجان تحت إشراف قضائي.

ووضعت اللجنة الإرشادات اللازمة للأعضاء حيث يحصل الناخب على 7 استمارات 3 منهم خاصة بالنقابة الفرعية لاختيار النقيب وعضوية فوق 15 سنة، وعضوين تحت 15 سنة، أما النقابة العامة فيها 4 استمارات، بالإضافة إلى استمارة النقيب واختيار 3 مرشحين في استمارة فوق السن، و3 أخرين في استمارة تحت السن.

جدير بالذكر كثف المرشحون من الدعاية الانتخابية داخل المستشفيات الكبرى وأماكن تجمعات الأطباء، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي مناطق تقديم الخدمة، لعرض البرامج الانتخابية لهم.