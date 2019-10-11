"معاكسة البنات مش رجولة".. "محمود" يدفع حياته ثمنا للشهامة في المنوفية

"معاكسة الفتيات ليست من الرجولة".. كانت تلك هي الجملة التي قتلت صاحبها الشاب محمود البنا، بعدما انتقم منه "راحج" وأصدقاؤه.

الشاب "محمود" كتب المنشور السابق على "فيس بوك"، بعد معاكسة "راحج" المتهم الرئيسي، لفتاة في الشارع وتدخل الضحية للتصدي له، ما دفع المتهم للانتقام منه.

أبطال الواقعة هم طالب و2 آخرين، محمد أشرف راجح 18 سنة، طالب، ومصطفى محمد مصطفى 17 سنة، وإسلام عاطف 17 سنة طالب، اعتدوا على المجني عليه أثناء سيره في الطريق، بمطواه كانت بحوزتهم ما أدى إلى وفاته.

الجميع يشهد لمحمود بحسن الخلق

محمود البنا ابن الـ 18 عاما طالب بالصف الثاني الثانوي، يتمتع بسمعة طيبة، ومعروف عنه حسن الخلق بين جميع أبناء جيله.

اللحظات الأخيرة في حياة القتيل

جاء في التحريات وأقوال الشهود إن المتهم الرئيسي، ويدعى محمد راجح قرر الانتقام من محمود لمعاتبته له وبسبب كتابته على "فيس بوك"، إن "معاكسة الفتيات ليست من الرجولة".

استعان المتهم باثنين من أصدقائه وأحضر مطواه، وأثناء سير الضحية في الشارع، أسرع ناحيته وسدد له عدة طعنات وتركه ينزف وفر هاربا.

أسرع الأهالي في نقل "محمود" إلى مستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى مستشفى تلا، لتسود حالة من الغضب والحزن على شاب حسن السمعة ينتمي لأسرة كريمة، فارق الحياة على يد شاب اعتاد ممارسة البلطجة وحمل السلاح كما أكد أصدقاؤه، أثناء مناقشتهم أمام رجال المباحث.

وكانت مدينة تلا بمحافظة المنوفية، شهدت جريمة قتل بشعة عندما اعتدى طالب على زميله، لمعاتبة الأخير له على معاكسة فتاة، فاستل مطواه وذبحه وسط الشارع بمساعدة اثنين من أصدقائه، وسط صدمة المارة، تمكنت القوات من ضبطهم.

وأكد المتهمون في أثناء مناقشتهم أمام رجال المباحث، أنه جرى بينهم خلاف تحول إلى مشادة كلامية، طعنوا على إثرها محمود محمد البنا 18 سنة، طالب، بمطواه بالفخذ الأيسر وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.

يذكر أنه جرى تشيع جثمان الطالب إلى مثواه الأخير، أمس، وسط حضور آلالاف من أهالي القرية، وأصدقاء الضحية.