لجأ عدد من المرشحين في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء الفرعية بالجيزة إلى عدة وسائل دعائية في أثناء التصويت، حيث وزع أحد المرشحين زجاجات مياه معدنية ملصق عليها صورة المرشح ورقمه في قائمة المرشحين.

واعتمد مرشحون آخرون على أسلوب الحملات إذ تواجد عدد من الشباب والفتيات يرتدون تيشيرتات وكابات عليها صورة واسم المرشح، وأغلق باب التصويت لمدة ساعة لأداء صلاة الجمعة على أن يستأنف الاقتراع، بعد قليل، حتى الخامسة مساء.

وقال المستشار الدكتور حازم صادق رئيس اللجنة القضايية المشرفة على انتخابات الاطباء بالنقابة الفرعية في الجيزة، إن نحو 200 عضو من المقيدين بجداول النقابة أدلوا بأصواتهم في أول ساعتين.

ويبلغ عدد أعضاء أطباء الجيزة ما يقرب من 22 ألفا، ويتنافس 6 مرشحين على منصب رئيس النقابة الفرعية وهم الأطباء: "شريف عبد الهادي عميد معهد القلب السابق وعضو مجلس النقابة الحالي، عبلة عاطف خليل دكتورة بمعهد القلب، أحمد حسانين مدير مستشفى إمبابة العام، طارق البلتاجي نائب رئيس الجمعية المصرية للرمد، حمدي هريدي وكيل وزارة الصحة بالجيزة السابق".