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بالصور.. إحباط تهريب 19 طن أرز إلى لبنان عبر ميناء الدخيلة

بالصور.. إحباط تهريب 19 طن أرز إلى لبنان عبر ميناء الدخيلة

شريف رمزي ينشر صورا من طفولته: قلت لازم أشاركوا العار

شريف رمزي ينشر صورا من طفولته: قلت لازم أشاركوا العار

والد محمود البنا: ابني معروف باحترامه.. والقتلة مشهورين بالمشاكل

والد محمود البنا: ابني معروف باحترامه.. والقتلة مشهورين بالمشاكل

الأحد.. افتتاح "إشاعات إشاعات" على مسرح سعد زغلول الثقافي

الأحد.. افتتاح "إشاعات إشاعات" على مسرح سعد زغلول الثقافي

حملة مكبرة لإزالة 3 حالات تعدي على الأرض الزراعية بكفرالبطيخ

حملة مكبرة لإزالة 3 حالات تعدي على الأرض الزراعية بكفرالبطيخ

الإفتاء: يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى

الإفتاء: يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى

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"مافيا الأدوية الفاسدة" تحت الحصار

"بمسيرة وهاشتاج على الجدران".. أهالي تلا يطالبون بحق محمود البنا: "راجح قاتل"

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زاهي حواس: الكشف عن أول منطقة صناعية فرعونية في «وادي القرود» بالأقصر تضم 30 ورشة

زاهي حواس: الكشف عن أول منطقة صناعية فرعونية في «وادي القرود» بالأقصر تضم 30 ورشة

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