أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الجمعة، أنّ تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن اللاجئين "ابتزاز" لأوروبا "وليست في مكانها"، داعياً في الوقت نفسه إلى وقف العدوان التركي في الشمال السوري.

وقال خلال زيارته إلى جمهورية قبرص إنّ العدوان "الأحادية" في شمال سوريا "تثير قلقاً بالغاً ويجب أن تتوقف"، وبينما أبدى خشيته من أن تقود إلى "كارثة إنسانية"، اعتبر أنّ "تهديدات" الرئيس التركي الخميس بشأن اللاجئين "ابتزاز وليست في مكانها".

وأعلن عقب لقائه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في نيقوسيا، أنّ الاتحاد الأوروبي لن يقبل باستخدام قضية اللاجئين "للابتزاز".

وجاء هذا التصريح غداة تهديد الرئيس التركي في خطاب ألقاه في أنقرة بفتح أبواب أوروبا أمام ملايين اللاجئين ردا على الانتقادات الأوروبية للعدوان على سوريا.

وقال توسك إنّ العدوان العسكر التركي يؤدي إلى "مزيد من انعدام الاستقرار" في المنطقة، كما "يهدد التقدم المحرز" في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف أنّ التخلي عن القوات الكردية "لا يعدّ على جانبي المحيط الأطلسي فكرة سيئة كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فحسب، وإنّما يثير عدّة اسئلة ذات طبيعة استراتيجية وأخلاقية".

وتعتبر أنقرة الفصائل الكردية في شمال سوريا فرعاً لحزب العمّال الكردستاني الذي تصنّفه على أنه منظمة إرهابية، وأطلقت الأربعاء عدوانا عسكريا ضدّها.