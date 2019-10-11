تستعد اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للأطباء بالنقابة الفرعية بالجيزة، لاستكمال التصويت، بعد أن أوقفته لمدة ساعة لأداء صلاة الجمعة.

وأقيمت صلاة الجمعة بمقر اللجنة التي يدلي فيها الأعضاء بأصواتهم، لاستيعاب عدد الحضور، مع غلق الصناديق، على أن تُفتح مجددا ليستمر التصويت حتى الخامسة مساء.

ويبلغ عدد أعضاء أطباء الجيزة ما يقرب من 22 ألفا، ويتنافس 6 مرشحين على منصب رئيس النقابة الفرعية، وهم الأطباء:

1- شريف عبد الهادي عميد معهد القلب السابق وعضو مجلس النقابة الحالي.

2- عبلة عاطف خليل دكتورة بمعهد القلب.

3- أحمد حسانين مدير مستشفى امبابة العام.

4- طارق البلتاجي نائب رئيس الجمعية المصرية للرمد.

5- خالد المنياوي.

6- حمدي هريدي وكيل وزارة الصحة بالجيزة السابق.

كما يوجد 10 مرشحين فوق السن "يتم اختيار 2 فقط"، بالإضافة إلى 8 مرشحين تحت السن "يتم اختيار 2 فقط أيضا".