أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الثالثة من الحرم الجامعي، التي شملت كليتي العلوم والاقتصاد والعلوم السياسية، مؤكدًا أن عمليات تطوير منشآت الجامعة تمت وفق أحدث معطيات العصر.

وقال الخشت، إن تطوير الحرم الجامعي في مراحله الثلاث تم بطريقة تتناسب مع الطراز العمراني لجامعة القاهرة والمباني التاريخية بها، وذلك عبر لجنة مشتركة بين كلية الآثار ووزارة الآثار وشركة المقاولون العرب.

الخشت: تطوير المنشآت الجامعية وفق أحدث معطيات العصر

وقال الخشت إن المرحلة الأولى من عملية التطوير شملت سور الجامعة، وبرج الساعة ومبنى القبة والمنطقة المحيطة بهما.

وتابع: "المرحلة الثانية من عمليات التطوير شملت تجديد الواجهات التاريخية لكليتي الآداب والحقوق، وتطوير مدخل المدينة الجامعية، وتطوير النافورة، والحدائق، والمطعم، ومسجد المدينة، ورصف طرقات المدينة، وتجديد واجهة قاعة المؤتمرات ومبنى المجلس العربي بالمدينة، ودهانات الأبواب والأسوار الخارجية".

وأوضح أنه جرى تطوير قاعة الاحتفالات الكبرى وإنشاء نظم جديدة للصوتيات والإضاءة والميكانزمات الخاصة بتشغيل الستائر وفصل أجزاء المسرح، وفقًا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا إدارة المسارح عالميًا مع الالتزام بالطابع الأثري الذي يميز القاعة.