يطلق صندوق تحيا مصر 23 قافلة طبية في أكثر من 10محافظات مختلفة بأنحاء الجمهورية "نور حياة"، ضمن مبادرة الرئيس السيسي بالاستعانة بشتى وسائل الدعم الفني في مجال طب العيون تنفيذًا لرؤية 2020.

وتستهدف القوافل التشخيص والعلاج المبكر للمواطنين والتحذير بمسببات ضعف وفقدان الإبصار؛ وستجري الحملة 200 عملية مياه بيضاء؛ وستسلم مليون نظارة طبية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ونصف مليون نظارة للكبار مجانًا، إضافة إلى إجراء العمليات للحالات الحرجة التي تحتاج تدخلا جراحيا؛ لتستهدف أكثر من 900 ألف تلميذ في عدة محافظات.

أماكن القوافل الطبية

تغطي القوافل الطبية معظم محافظات مصر وستستكمل مساراتها في 3 محافظات جديدة خلال الفترة المقبلة "الغربية - المنوفية بنادي الباجور - القليوبية"، وستستمر تلك القوافل لثلاثة سنوات على 4 مراحل، وتعمل القوافل يومي الجمعة والسبت.

كانت المرحلة الأولى غطت 8 محافظات "الشرقية بالمعهد الديني بالزقازيق - الإسماعيلية - السويس بمنطقة الزعفرانة - الفيوم - بني سويف بالاستاد - المنيا - الدقهلية - الجيزة بمركز شباب إمبابة"، وستستمر تلك المرحلة حتى نهاية العام الحالي.

أماكن المُستشفيات

تُحول القوافل الطبية الحالات الحرجة التي تحتاج للتدخل الجراحي إلى المستشفيات العسكرية بكل محافظة؛ حيث ستجرى 400 عملية مياه بيضاء وحقن بكلٍ من: "مُستشفى شبين الكوم بالمنوفية ومستشفى السويس العسكري - مستشفى بنى سويف - ومستشفى المنصورة".

وفتح الصندوق حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة على رقم 037037، كما يمكنه الرد على كل الاستفسارات عن المُبادرة، وأماكنها عبر الخط الساخن 15118.