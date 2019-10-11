قتل 7 مدنيين على الأقل الجمعة، بنيران القوات التركية التي تشن مع فصائل سورية موالية لها عدوانا لليوم الثالث على التوالي ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "4 مدنيين قتلوا في غارة استهدفت سيارتهم أثناء محاولتهم الفرار من مدينة تل أبيض" التي تتعرض للقصف وتدور اشتباكات عنيفة في محيطها، بينما قتل 3 آخرون برصاص قناصة" قربها، لترتفع بذلك حصيلة القتلى منذ يوم الأربعاء، إلى 17 مدنيا و41 عنصرا من قوات سوريا الديموقراطية، بحسب المصدر ذاته.

وبدأت القوات التركية وفصائل سورية موالية لها الأربعاء عدوانا عسكريا واسعا ضد المقاتلين الأكراد في المنطقة الحدودية في شمال شرق البلاد، وتخوض اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديموقراطية التي تحاول منع تقدمها في المنطقة الممتدة بين بلدتي رأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة.

وأسفرت المعارك الجمعة عن مقتل 9 عناصر من قوات سوريا الديموقراطية، وفق المرصد.

وتقول أنقرة بدورها إنها تبذل جهدها لضمان عدم إصابة المدنيين.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار الجمعة إن "العملية تجري وفق المخطط".

وأجبر الهجوم 70 ألفاً على الفرار من المنطقة الحدودية، وتحديداً بلدتي رأس العين وتل أبيض ومحيطيهما، باتجاه مناطق أكثر أمناً، وفق الأمم المتحدة.

وتدور اشتباكات عنيفة في المنطقتين، تترافق مع قصف مدفعي تركي كثيف وغارات جوية.

وتهدف تركيا من هجومها إلى إقامة منطقة عازلة بعمق ثلاثين كيلومتراً، لإعادة قسم كبير من 3,6 مليون سوري لجأوا إلى أراضيها.