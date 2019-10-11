أعلنت النيابة العامة في مدينة "كارلسروهه" الألمانية، اليوم، أن منفذ الهجوم على كنيس يهودي ومطعم تركي في مدينة هاله الألمانية اعترف بأنه قام بهذا العمل بسبب معاداته للسامية.

وقال المتحدث باسم النيابة، إن القاتل المفترض ستيفان بالييه (27 عاما) أدلى "باعترافات كاملة وأكد أن دوافعه نابعة من معاداة السامية وانتمائه لليمين المتطرف" خلال جلسة "استجواب طويلة جدا" أمام قاض.

وخلف الاعتداء الذي نفذه وصوره ستيفان بالييه قتيلين، وبث فيلم الاعتداء لمدة 35 دقيقة على موقع على الانترنت، وكانت الحصيلة ستكون أكبر لولا صمود باب مصفح للكنيس أمام رصاص المهاجم.

وكان نحو 80 شخصا داخل الكنيس لمناسبة عيد الغفران اليهودي.