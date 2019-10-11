عضو "كبار العلماء": النبي حذرنا من الأتراك

انتقد الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، التوظيف السياسي للمنابر، التي يستغلها نظام الديكتاتور أردوغان في العدوان على سوريا، حيث وجه النظام التركي المنابر للدعاء لحملتهم في سوريا.

وقال مهنى لـ"الوطن"، إن التوظيف السياسي للدين وسيلة الجماعات الإرهابية التي تلقب نفسها بالإسلامية، وكذلك الأنظمة الإرهابية كالنظام التركي، فهم لا يخدمون الإسلام بل يشوهون الصورة العامة، وهم سبب بلاء الإسلاموفوبيا.

وتابع: "حذرنا النبي من الأتراك، فقال في حديث كريم: اتركوا الأتراك ما تركوكم، فالأتراك أداة في يد دول لتفتيت العرب والمسلمين كما تفعل إيران، فهم أدوات تحركها المصالح الدولية".

وأضاف: "العثماني أردوغان يسعي لإعادة الخلافة العثمانية مرة أخرى التي قضت على الدول الإسلامية ولم تخدم مصالح الإسلام والمسلمين، ونحن لن نقبل بعودتها مرة أخرى، وهم أناس حذرنا النبي منهم".

وأردف: "هذا الأردوغان عميل غربي ضد المسلمين، وأحذر من الاستماع له ولأغراضه الخبيثة، فهو كجماعة الإخوان يستخدمون الدين مطية لتحقيق أهدافهم".