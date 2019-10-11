أعلنت الشرطة البريطانية توقيف رجل في الأربعين من عمره، في أعقاب اعتداء بسلاح أبيض، أسفر عن وقوع عدة إصابات في مركز تجاري في لندن.

وقال مسؤول في شرطة مانشستر روس جاكسون، خلال مؤتمر صحفي، إنّ المعتدي تصرّف بمفرده ولكن دافعه غير معروف حتى الآن.

كانت شرطة مانشستر، قالت في وقت سابق، اليوم، أن خمسة أشخاص على الأقل جرحوا طعنا بسكين في مركز تسوّق في هذه المدينة الواقعة في شمال غربي بريطانيا، موضحة أن مشتبها به في الأربعين من العمر تم توقيفه.

وأضافت أن ملف هذا الهجوم أحيل على أجهزة مكافحة الإرهاب، موضحة في بيان بثته وكالة "برس اسوسييشن"، أنه "نظرا لموقع الحادث وطبيعته، يقوم عناصر شرطة مكافحة الإرهاب بالتحقيقات".

إلا أنها أكدت أنها ما زالت مع ذلك "منفتحة" على فرضيات أخرى، وقال رجال الإسعاف والشرطة: خمسة أشخاص جرحوا ونقلوا إلى المستشفى، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إخلاء مركز ارنديل التجاري حيث جرت وقائع الحادث.وظهر في تسجيلات بثت على شبكات التواصل الاجتماعي لقطات فيديو شرطيين يحاولون السيطرة على رجل على الأرض.