أظهرت المؤشرات الأولية لفرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، تقدم الدكتور حسين خيري مرشح قائمة تيار الاستقلال، على مقعد نقيب الأطباء، في لجان النقابة الفرعية بالجيزة.

وأوضحت النتائج، أن خيري حصل على 350 صوتا، مقابل الدكتور جمال شعبان، الذي حصل على 160 صوتا، في ما حصل الدكتور محمد نصر على 100 صوت، والدكتور أسامة عبد الحي، حصل على 70 صوت.

وكانت قد أغلقت اللجان الانتخابية في انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، أبوابها في تمام الساعة الخامسة، تمهيدا لغلق الصناديق وبدء عملية الفرز.

وكانت قد شهدت الساعة الأخيرة في انتخابات نقابة القاهرة توافد عدد قليل من الأطباء للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية.

وكانت قد بدأت عملية الاقتراع في انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، لاختيار النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء المجالس للفرعيات والنقابة العامة، وممثلي المناطق، حيث من المقرر أن يستمر التصويت من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وترشح 16 طبيبا على مقعد النقيب العام، و77 مرشحًا على مقعد العضوية بمجلس النقابة العامة التي يجرى عليها الانتخاب والبالغ عددها 12 مقعدًا، ويبلغ عدد الأطباء المسجلين بنقابة الأطباء 293 ألفا و588 طبيبًا، لكن من لهم حق التصويت وسددوا الاشتراكات ما يقرب من 200 ألف طبيب، وذلك فى 27 مقر انتخابي على مستوى الجمهورية، حيث تخضع العملية الانتخابية لإشراف قضائي يشارك فيه 56 مستشارا من النيابة الإدارية.

ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات بعد غلق صناديق الاقتراع بمقرات اللجان فى المحافظات، على أن تعلن نتائج النقابات الفرعية فى نفس اليوم، بينما يتم إعلان نتيجة النقابة العامة فور وصول محاضر نتائج جميع الفرعيات بالمحافظات إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات.