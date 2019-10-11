قال الدكتور خالد أمين، أمين عام نقابة الأطباء الفرعية بالجيزة وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إن الدكتور أحمد حسنين، مدير مستشفى إمبابة العام، فاز بمقعد نقيب الأطباء بالجيزة.

وأوضح أمين، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن عملية فرز الأصوات الدائرة حتى الآن أسفرت أيضا عن فوز دكتور سيد الطويل بأحد مقعدي مجلس النقابة "فوق السن"، فضلا عن تقدم الدكتور حسين خيري على باقي منافسيه الـ 15 على مقعد النقيب العام لأطباء مصر.

وقد أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بالجيزة باب التصويت في تمام الخامسة مساء، وبدأت عملية الفرز مباشرة.

وقال المستشار الدكتور حازم صادق، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأطباء بالنقابة الفرعية بالجيزة، إنه قد أدلى أكثر من ألف عضو من المقيدين بجداول النقابة بأصواتهم، اليوم، في الانتخابات التي أجريت في لجنتين بنقابة الجيزة الفرعية.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية بالمحافظات، أعلنت في التاسعة صباحًا، فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى، لانتخاب النقيب العام للأطباء، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، واستمر التصويت حتى الخامسة مساء الجمعة.

وتجرى عمليات التصويت والفرز تحت إشراف قضائي، من خلال مشاركة 56 مستشارًا من النيابة الإدارية، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات بعد انتهاء عمليات التصويت في مقرات اللجان في المحافظات، على أن تعلن نتائج النقابات الفرعية في نفس اليوم، إلا أن النقابة العامة سيتم إعلانها رسميًا فور وصول كشوفات نتائج المحافظات إلى اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، والذي قد يستغرق يومين بعد انتهاء الفرز.

ويتنافس على منصب نقيب عام الأطباء، 16 مرشحًا، على رأسهم النقيب الحالي الدكتور حسين خيري الذي ترشح للمرة الثانية، والدكتور أسامة عبدالحي وكيل النقابة، والدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، والدكتور محمد نصر أستاذ جراحة القلب ونقيب الأطباء بمحافظة الجيزة، والدكتور أحمد رؤوف أستاذ طب الأعصاب للأطفال.

وشملت قائمة المرشحين على مقعد النقيب أيضًا كلًا من: الدكتور أبوالمجد الهواري، والدكتور أحمد شوشة، والدكتورة أمنية إبراهيم، والدكتور صلاح سلام، والدكتور علي كامل، والدكتور محسن عمادالدين سالم، والدكتور محمد سالم، والدكتور محمد سلامة، والدكتور محمد شوكت الأخضر، والدكتور محمد عبدالعاطي، والدكتور معتصم شريف، والدكتور هشام فتحي.