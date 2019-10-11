مرت 48 ساعة منذ لحظة إطلاق القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها عدوانها في شمال وشرق سوريا تحت مُسمى عملية "نبع السلام"، في الساعة الرابعة فجرا بتوقيت العاصمة السورية "دمشق"، شهدت خلالها المنطقة الحدودية اشتباكات عنيفة بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب وقوات سوريا الديمقراطية والمجالس العسكرية التابعة لها من جانب آخر، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، إضافة إلى سيطرة القوات التركية على عدد من القرى، وسط اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

وأدت العملية العسكرية التركية في الداخل السوري إلى عمليات نزوح وسقوط قتلى نتيجة القذائف التركية العشوائية التي طالت المدنيين في مختلف أنحاء الشمال السوري.

وتجاوز عدد النازحين 75 ألف مدني نزحوا من بلداتهم ومدنهم وقراهم، حيث تتواصل حركة نزوح المدنيين من مناطقهم في تل أبيض ورأس العين والدرباسية ومناطق أخرى شرق الفرات عند الشريط الحدودي مع تركيا، على الرغم من الهدوء النسبي والحذر الذي تشهده المنطقة في العموم باستثناء تل أبيض ورأس العين.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجاوز عدد النازحين 75 ألف مدني نحو عمق المنطقة، ومنهم من يفترش العراء ومنهم من توجه إلى مدينة الرقة، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها المنطقة من انقطاع المياه عن مدينة الحسكة، وخروج محطات تغذية كهرباء عن الخدمة بسبب القصف والاشتباكات. وبحسب ما رصدته مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان على الأرض، فإن مدينتا الدرباسية ورأس العين باتتا شبه خاليتين من السكان تماما، كما خرج مشفى في رأس العين عن الخدمة بسبب استهداف محيطه من قبل القوات التركية بعد منتصف الليل، إضافة لخروج مشفى في تل أبيض عن الخدمة تخوفاً من الاستهدافات التركية.

ولا تتوقف تداعيات تاعدوان العسكري التركي عند حد دفع المدنيين نحو النزوح، بل أدت كذلك إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين نتيجة القذائف العشوائية التي أطلقتها القوات التركية على مناطق متفرقة.

وقتل 4 مواطنين سوريين جراء قصف الطائرات التركية على قرية علي الباجلية التابعة لـتل أبيض، فيما قتل 3 مدنيين جراء عمليات قنص نفذتها قوات تركية على قرى تابعة لمنطقة تل أبيض، وبذلك يرتفع عدد الشهداء المدنيين نتيجة العملية العسكرية التركية إلى 17 ضحية من المدنيين.

وبعد توثيق مقتل طفلة نتيجة القذائف التركية، وكذلك استشهاد اثنين من موظفي "الإدارة الذاتية" بالقصف الذي استهدف قرية "متكلط" بريف منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ورجل ومواطنة من المكون السرياني جراء قصف حي البشيرية بمدينة "القامشلي" من قبل القوات التركية، وطفلة في قصف استهدف ريف القحطانية، ورجل في القصف على محيط تل أبيض استشهد، وآخر في الاستهداف الذي طال محيط وريف منطقة رأس العين بريف الحسكة، ورجل جراء استهدافه بقناص القوات التركية في مدينة الدرباسية. ولا يزال عدد الضحايا مرشحا للزيادة، نظرا لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.