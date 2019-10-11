فاز الدكتور سعيد الشربيني نقيب الأطباء الحالي بمقعد النقيب للدورة الثالثة على التوالي حيث حصل الشربيني على 211 صوتا مقابل 124 صوتا للدكتور سليمان القماش فيما حصل الدكتور نزيه أحمد على 104 أصوات.

فيما فاز بمقاعد النقابة فوق السن الدكتور عادل السماك والدكتور يسري توفيق، وبمقعدي تحت السن الدكتور عمر حسونه، والدكتور محمد مشالي.

وكانت النقابة الفرعية بالإسماعيلية قد شهدت اليوم انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب والتي ترشح لها 4 مرشحين هم الدكتور سعيد الشربيني، والذي يشغل منصب النقيب الحالي ولمدة دورتين سابقتين، والدكتور سليمان القماش، والدكتور سمير غويبة، والدكتور نزيه أحمد رفعت.

فيما تنافس على مستوى النقابة فوق السن 7 مترشحين هم الأطباء، أسامة الشربيني، إيمان الطحاوي، خالد عطوة، سمير غويبة، صالح الشامي، عاطف السماك، ويسري توفيق.

ويتنافس على مستوى النقابة تحت السن 5 أطباء هم إبراهيم عوض، أحمد سمير محمد، عمر حسونة، محمد عبده، ومحمد مشالي.