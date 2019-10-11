قالت الفنانة حنان مطاوع، إن أصعب دور أدته بمسلسل "لمس أكتاف" كان الذي واجهت فيه الفنان فتحي عبدالوهاب.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC": "انهارت بعد المشهد وعملناه (وان شوت)، وكان بيحكي عن إني اكتشفت إن جوزي بيديني حبوب علشان أخلف واكتشف بعد كدا إنها حبوب منع الحمل، وكانت الشخصية فعلا نفسها في ابن عشان المجتمع اللي هي عايشه فيه بيحترم الست اللي تجيب ولد لجوزها".

وتابعت: "المشهد دا من المشاهد اللي قلبي كان هيقف فيها وفضلت أعيط حوالي 5 دقايق وقلبي وجعني".