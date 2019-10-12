صناع الخير: "حياة كريمة" تستهدف 1000 قرية من الأكثر فقرا

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إنه يتم استهداف 1000 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف زمزم، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة 277 قرية الأشد فقرا على مستوى الجمهورية.

وكشف رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن عملية اختيار القرى ضمن مبادرة حياة كريمة متشابك بين نحو 4 وزارات مختلفة وتم اختيار على أسس أن تزيد نسبة الفقر 70% ويتم تنفيذ مشاريع الصرف الصحي وتوفير الخدمات الطبية وتطوير المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية ليتم تحقيق تنمية متكاملة.

وأوضح أنه تم تطوير قرى في أسوان وفي إدفو ودشنا وفي عدد كبير من القرى بالصعيد.