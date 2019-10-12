علق الإعلامي عمرو أديب، على الصورة المنتشرة للاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على شاشة "mbc مصر": "الدنيا اتقلبت أما فخر العرب محمد صلاح اتصور مع صاروخ برازيلي، وطبيعي لازم في الكورة تكون علاقتنا مع البرازيل كويسة جدا".

وأضاف: "الموديل دي عندها 38 سنة، اتصور صلاح معاها وعايز أقولكم إن صلاح يعيش في مجتمع آخر، وهو مش عايش في مصر، دا في حتة تانية، والناس اللي بتقول دي كانت حضناه فدا موضع جانبي يحله هو وأم مكة مع بعض مش بتاعنا، دا راجل عالمي ومتجيش تقف عن إنها حضناه، لأن الست حضنت 4 غيره ودا أكتر الأحضان احتراما".

وتابع: "الناس دخلت تقوله مكنش العشم ودخلنا في موضوع حساس جدا، والناس بتقارن بمحمد أبو تريكة، مع احترامي لتريكة وهو لاعب عظيم، الراجل دا عايش برا وفي منظومة أخرى".

واستطرد: "وضعه مختلف في مجتمع مختلف وله تقاليد ومعايير أخرى، وبقالنا مدة في حد عايز يقلب على صلاح وفيه موجة عايزه تخلص على الراجل، مع إنه حيلتنا واللي نفخر بيه، ودا لاعب عنده 27 سنة وقدامه العز والفلوس والغنى وفي امتحان مش سهل وكويس إنه ماسك نفسه ومننتبه لشغله".

وتابع: "بشويش يعني، دا بيتحط على أغلفة مجلات ومختار من أحسن لاعيبة في العالم وإنه من أكثر الشخصيات المؤثرة، وكفاية اللي حصل من شهر ومحدش عمل حاجة ولا اتكلم وكان مستني بلده تقف جنبه والصوت بتاعها موصلش، وأما كنت بسافر برا ويعرفوا إني من بلد صلاح سواقين التاكسي مكنوش بياخدوا مني فلوس، وروحوا شوفوا الاستاد وهما بيغنوله وكويس والله إن محمد صلاح دا لسه عاقل، دا أي عيل بيجيب جون ولا اتنين متعرفش تكلمه".

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