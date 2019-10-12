أكد العميد خالد عكاشة الخبير الأمني أن ما تقوم به تركيا تجاه سوريا يعتبر احتلال وغزو عسكري صريح.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن ما يحدث من تركيا هو محاولة لإعادة إنتاج لتنظيم داعش ولكن بشكل جديد.

وحذر عكاشة من انتشار الآلاف من عناصر داعش في الدول العربية، كما حذر من تسلل عناصر التنظيم إلى أوروبا، معتبرًا أن إدعاء تركيا بأنها تسعى لتأمين الشمال وتخوض حروب ضد التنظيمات الإرهابية نوع من الاستخفاف بالعقول والسذاجة.

وأكد عكاشة أن تركيا هي من ساهمت في دخول العناصر الإرهابية إلى سوريا وأن العناصر الإرهابية في سوريا دخلت عن طريق الحدود التركية وبمعرفة السلطات التركية.