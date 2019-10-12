انطلق مؤتمر اتحاد المعلمين العرب، اليوم، والذي تستضيفه نقابة المهن التعليمية المصرية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بحضور وفود 12 دولة من نقباء المعلمين العرب وهيئات مكاتبهم، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين والعديد من الشخصيات العامة بمصر والوطن العربي.

ويعقب الجلسة الافتتاحية، عددًا من ورش العمل والحلقات النقاشية على مدار 3 أيام للخروج بتوصيات نهائية للدورة الحالية للاتحاد.

ومن المقرر، أنَّ يناقش ممثلي الاتحاد بعض القضايا التعليمية الهامة ومنها قضية تعليم أبناء اللاجئين والحفاظ على هويتهم الثقافية ومعادلة الشهادات العامة لسهولة تنقل الطلاب بين الدول العربية؛ بغرض التعليم وتجفيف منابع الأمية وتوحيد مناهج العلوم والرياضيات بالبلاد العربية أعضاء الاتحاد.