عثر أهالي قرية درنكة التابعة لمركز أسيوط على جثة فتاة مقتولة بطعن سكين في ظروف غامضة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بالعثور على جثة فتاة مقتولة بمساكن قرية درنكة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتبين أن الجثة لفتاة تدعى "آيه.ع.م" 20 سنة مقتولة بأربعة طعنات في البطن، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الإيمان العام وتحرير المحضر اللازم وكلفت المباحث بكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.