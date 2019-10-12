قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن انسحاب القوات الروسية من الأراضي السورية مرهون بطلب القيادة الشرعية ذلك، مضيفا: "إن قواتنا متواجدة في سوريا بطلب من دمشق، وسوف ننسحب إذ قالت القيادة المستقبلية الشرعية لسوريا إنها لم تعد بحاجة لها".

وشدد بوتين - في حديث لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية - على ضرورة أن تغادر جميع القوات الأجنبية غير الشرعية الأراضي السورية، وأوضح الرئيس الروسي: "يتعين على كل من هم موجودون في أراضي أي دولة بشكل غير شرعي مغادرتها"، مضيفا: "نناقش هذه المسألة بصراحة تامة مع جميع شركائنا، مع الإيرانيين ومع الأتراك، وتحدثنا مرارا وتكرارا عن ذلك لشركائنا الأمريكيين، يجب تحرير أراضي سوريا من الوجود العسكري الأجنبي، ويجب استعادة وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية بالكامل".