بدأت الفترة الثانية لعملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بالجزائر، اليوم؛ استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، وكان من المقرر أن تقام المراجعة الاستثنائية في الفترة من 22 سبتمبر الماضي حتى 6 أكتوبر من الشهر الجارى، إلا أنه بعد انتهائها انتشرت مطالبات بمدها لإتاحة الفرصة لمزيد من الناخبين الجدد بتسجيل أنفسهم، وهو ما استجابت له السلطة المستقلة للانتخابات وقررت فتح المراجعة لفترة ثانية من 12 حتى 17 أكتوبر الجاري.

وكانت الفترة الأولى للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، التي انتهت الأحد الماضي بعد أن استمرت أسبوعين، تم خلالها تسجيل 128 ألف ناخب جديد في القوائم الانتخابية، وحذف 40 ألف حالة وفاة تم تسجيلها على مستوى البلديات، وتم إدماجها في عملية تصحيح القوائم الانتخابية، إضافة إلى 75 ألفا و390 ملفا خاصا بتغيير الإقامة.