أجرت نيابة الجيزة، تحقيقات موسعة، في واقعة قتل موظف على المعاش، على يد ابنه، ودفنة في مقبرة أسمنتية بمنطقة بولاق الدكرور، وانتقلت النيابة، إلى مكان الواقعة، وتم استخراج الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط وإحضار المتهم، ويشرف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية على الفريق الأمني المكلف بالقبض علي المتهم.

وذكرت تحريات وتحقيقات مباحث الجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث القطاع أن بداية الواقعة كانت ورود بلاغ من عمرو 51 سنة، فني هندسي ومقيم أكتوبر، بغياب والده محمود 70 سنة، موظف بالمعاش والمقيم بمنطقة صفط اللبن، بولاق الدكرور، منذ يوم الأربعاء الماضي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت قيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائد أيمن السكوري معاون المباحث، إلى مكان المنزل محل إقامة المتغيب، وبإجراء التحريات تبين أن المتغيب مقيم بالعنوان المشار إليه صحبة زوجته "نجاح"، وشقيق المبلغ من الأب ويدعى "محمد" 31 سنة، سيئ السمعة والسلوك، دائم التشاجر مع المتغيب بسبب الأموال، لشراء المخدرات.

وأضافت التحريات التي جرت بمعرفة اللواء مدحت فارس نائب مدير الادارة العامة للمباحث، أنه بمناقشة زوجته أقرت أنها عادت يوم الأربعاء الماضي من زيارة كريمتها فتبين لها عدم تواجد الزوج المتغيب، وبالاستعلام من نجلها أخبرها أنه خرج بعدها، إلا أنه لم يشاهده، وبفحص المنزل عثر على آثار رمال بالشقة وبتتبعها قادت إلى أسفل سرير الابن "العاق"، حيث وجدوا آثار إسمنت حديث، وبفتح حفرة الإسمنت صدرت رائحة كريهة، وبالفحص تبين وجود جثة مدفونة.