يتعرض عدد من المواطنين في بعض الأحيان لسحب عداد الكهرباء أو فصل التيار سواء عن المنازل أو الشركات.

وترصد "الوطن" الحالات التي يحق لوزارة الكهرباء أن ترفع خلالها العداد عن المواطنين أو تتخذ إجراء فصل التيار، وهي على النحو التالي:

- وجود مخالفة للمواد الواردة باللائحة التجارية.

- بناءً على طلب المشترك مثلا للسفر إلى خارج البلاد.

- بناءً على طلب من الشركة أو المشترك لفحص العداد، وفي حالة التأكد من سلامته وصلاحيته يتم إعادة التركيب.

- كما يتم رفع العداد للهدم وإعادة البناءً وهنا يتم عمل مقايسة جديدة يخصم منها ثمن العداد.

- يتم فصل التيار إذا تأخر المشترك عن سداد أي فاتورة خلال 30 يومًا من تاريخ مرور المحصل عليه، ويتم رفع العداد إذا تعمد المواطن عدم سداد أكثر من فاتورة.

- إذا ثبت للشركة قيام المنتفع بإحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بالتسجيل.

- إذا قام بفض أو إتلاف الأختام على العدادات والأجهزة، ويرجع المحاسبة إلى مدة 12 شهرا سابقة على الضبط أو إلى تاريخ التعاقد أو إلى تاريخ تغيير العدادات أيهما أقرب، وتضاعف القيمة في حالة تكرار ارتكاب المنتفع هذه الأفعال، فضلًا على حق الشركة في فصل التغذية الكهربائية ورفع العدادات واعتبار العقد مفسوخًا بغير تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني آخر ولا تعاد التغذية إلا بعقد جديد وبعد سداد مستحقات الشركة.