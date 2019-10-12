تستعد "تويوتا إيجيبت" الوكيل الحصري للعلامة اليابانية "تويوتا"، لطرح السيارة كورولا هايبرد في السوق المصرية التي تعمل بمحركين "وقود عادي وكهرباء".

وعلمت "الوطن" أن السيارة تخضع حاليا لاختبارات على الطرق والأجواء المصرية قبل طرحها رسميا، ومن المتوقع أن تسير السيارة لأكثر من 1000 كيلو بتفويلة واحدة من البنزين، وذلك يرجع لعمل محرك كهرباء بها، والذي يقطع مسافة دون استخدام محرك البنزين.

ولم تحدد "تويوتا" سعر السيارة الهايبرد الجديدة حتى الآن في السوق المصرية، لكن من المتوقع أن تزيد عن طراز كورولا الذي يعمل بالبنزين فقط.