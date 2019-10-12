دعت قوات سوريا الديموقراطية، اليوم، الولايات المتحدة، التي تدعمها في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، إلى "تحمل مسؤولياتها الأخلاقية" تجاهها في مواجهة الهجوم التركي المستمر ضد مناطقها في شمال شرق البلاد.

وقالت القوات، في بيان أمام الصحفيين في مدينة الحسكة، "حلفاؤنا ضمنوا لنا الحماية لكن فجأة ومن دون سابق إنذار تخلوا عنا بقرارات ظالمة، من خلال سحب قواتهم من الحدود التركية"، مضيفة "نحن هنا ندعو حلفاءنا للقيام بواجباتهم والعودة لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والتزام ما وعدوا به" عبر "إغلاق المجال الجوي أمام الطيران التركي".