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الدكتور ناصر زغلول نقيبا لأطباء المنيا بفارق 7 أصوات عن منافسه

الدكتور ناصر زغلول نقيبا لأطباء المنيا بفارق 7 أصوات عن منافسه

ختام ورش التأليف والإخراج بمهرجان الصعيد المسرحي فى أسيوط 

ختام ورش التأليف والإخراج بمهرجان الصعيد المسرحي فى أسيوط 

احتفالا بيوبيلها الذهبي.. "علوم طنطا" تكرم 80 خريجا من روادها غدًا

احتفالا بيوبيلها الذهبي.. "علوم طنطا" تكرم 80 خريجا من روادها غدًا

بعد إطلاق مبادرة "روتاري" لنظافة النيل.. شريف والي: نستهدف توعية المواطنين بتطهيره

بعد إطلاق مبادرة "روتاري" لنظافة النيل.. شريف والي: نستهدف توعية المواطنين بتطهيره

مجلس الشباب المصري: التطهير العرقي للأكراد يذكرنا بمذابح الأرمن

مجلس الشباب المصري: التطهير العرقي للأكراد يذكرنا بمذابح الأرمن

الأردن والسعودية والإمارات ترفض العدوان التركي على سوريا

الأردن والسعودية والإمارات ترفض العدوان التركي على سوريا

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أخبار البنوك.. كيف تفتح حساب وديعة في بنك مصر؟

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عقب إعلان وفاته.. 8 معلومات عن "ليونوف" أول من مشى على سطح القمر

لا لتدمير أطفالنا.. ولما أغلقت المعلمة الباب على يد "سيد".. قالت: "حصل خير"

لا لتدمير أطفالنا.. ولما أغلقت المعلمة الباب على يد "سيد".. قالت: "حصل خير"

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الأسبوع المقبل.. إغلاق باب حجز أكثر من 5500 وحدة بـ"سكن مصر وجنة"

دافع عن فتاة فذبحه المتحرش.. القصة الكاملة لـ"شهيد الشهامة"

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كتاب وقطة وحضن.. صور لمحمد صلاح أثارت الجدل عبر الـ سوشيال ميديا

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