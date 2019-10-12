قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إدراج مدرسة سيدي سالم الإعدادية للبنات فورا فى خطة الإحلال والتجديد، وأعطى مديرية التربية والتعليم مهلة أسبوع لإخلاء المدرسة حفاظا على سلامة الطالبات.

وكلف محافظ كفر الشيخ بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والمسؤولين أيضا عن عدم إخلاء المدرسة من الطلاب، حفاظا على أرواحهم، بناء على ما انتهي إليه قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

جاء ذلك من خلال المرور على مدرسة سيدي سالم الإعدادية، حيث تبلغ قوة المدرسة من الطالبات 632 بالصف الثاني الإعدادي، والصف الثالث الإعدادي، ويقوم مهندس الصيانة بالمرور أسبوعيا، للتأكد من كفاءتها.

كما تبين أثناء المرور أن حالة المدرسة من الناحية الإنشائية سيئة للغاية، والمبنى قديم ويوجد به تصادمات وشروخ بالسلم، ويوجد تهالك لبعض الأجزاء من الصبة الخرسانية بالطابق الأول العلوي، تم عرض حالة المدرسة على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، حيث قررت اللجنة إزالة المبنى حتى منسوب سطح الأرض تحت إشراف هندسي من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، وإخلاء المدرسة حفاظا على الأرواح، بناء على تقرير التفتيش المالي والإداري.

وكلف محافظ كفر الشيخ، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفرالشيخ، باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ووكيل وزارة التربية والتعليم بإخلاء المدرسة ونقل الطالبات إلى أقرب مدرسة حفاظا على أرواحهم، والعاملين بالمدرسة، وإخطار إدارة الشئون القانونية بالديوان العام للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير.