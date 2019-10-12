تقدم مكاتب الشهر العقاري الموجودة على مستوى الجمهورية العديد من الخدمات المختلفة للمواطنين، وتعد خدمة التوكيل العام من الخدمات المهمة التي يضطر الكثير من المواطنين إلى إجرائها وتوكيل أشخاص غيرهم، للتصرف بالنيابة عنهم، إذا كان الموكل لديه ظروف خاصة به، ويتيح التوكيل إمكانية التصرف في القضايا والأمور المالية والتعاملات البنكية.

وتستعرض "الوطن" المستندات المطلوبة لاستخراج التوكيل العام الرسمي، وأسعاره حسب الموقع الرسمي للغرفة التجارية بالقاهرة:

المستندات المطلوبة لاستخراج توكيل عام رسمي من مكاتب الشهر العقاري

أصل بطاقة الرقم القومي الخاص بالموكل سارية المفعول

اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

أصل التوكيل المراد عمل الصفة منه.

يتوجه الموكل إلى أحد مكاتب الشهر العقاري لتقديم المستندات المطلوبة، ويتم إصدار التوكيل خلال 24 ساعة من الطلب.

أنواع التوكيل العام الرسمي وأسعاره

توكيل عام قضايا أو توكيل عام رسمي

في حالة إذا كان التوكيل لفرد واحد يبلغ سعره 31 جنيها، وإذا كانت مهنة الموكل تختلف عن مهنة الموكل إليه يصل سعره إلى 46 جنيها.

وإذا كان التوكيل لفردين يصل سعره إلى 41 جنيها، وإذا كانت مهنة الموكل تختلف عن الموكل إليه يبلغ سعره 56 جنيها.

أما إذا كان التوكيل لـ3 أفراد يبلغ سعره 61 جنيها، وإذا اختلفت مهنة الموكل عن مهنة الموكل إليهم يصل سعره إلى 81 جنيها.

توكيل عام رسمي للبنوك

إذا كان التوكيل لفرد واحد يصل سعره إلى 45 جنيها، وإذا اختلفت مهنة الموكل عن مهنة الموكل إليه يبلغ سعره 56 جنيها، بالإضافة إلى 10 جنيهات ثمن إقرار البنك.

وفي حالة إن كان التوكيل لفردين يبلغ سعره 70 جنيها، وإذا اختلفت مهنة الموكل عن مهنة الموكل إليهم يصل سعره إلى 56 جنيها، بالإضافة إلى 20 جنيه ثمن إقرار البنك.