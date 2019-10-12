المتهم بالاعتداء على شاب من ذوي الإعاقة للنيابة: "فكرته حرامي"

قال "محمد ع.ا.ج"، 48 عاما، مزارع، والمتهم بالاعتداء بالضرب على شاب من ذوى الإعاقة، خلال الاستماع إلى أقواله أمام المستشار محمد سامي عبدالغفار، مدير نيابة الحامول، إنه لم يكن يعرف بحالته الصحية، واعتقد أنه حرامي جاء لسرقة المواشي الخاصة به بعدما شاهده في حظيرة المواشي.

وأشار إلى أنه لو علم بحالته الصحية ما اعتدى عليه، قائلا، "أنا مكنتش أعرف بظروفه الصحية واعتقدت إنه حرامي، إحنا فلاحين وعارفين الأصول".

وقررت نيابة الحامول، حجز المتهم على ذمة التحريات، مطالبة المباحث بعمل التحريات وإرسالها، وإعادة عرضه على النيابة، صباح غد الأحد.

كان ضباط مباحث مركز شرطة الحامول في كفرالشيخ، برئاسة الرائد عمرو عوض، رئيس المباحث، قد ألقوا القبض على مزارع متهم بالاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بسبب ثمرة "جوافة"، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخذ أقواله في النيابة.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى الحامول المركزي، بوصول "أحمد ر.ع"، 22 عاما، مقيم بقرية زيدان، من ذوي الاحتياجات الخاصة، مصابا بجروح في الرأس على إثرها ضمدها الأطباء بـ8 غرز، وكدمات بالوجه وكسر في عظمة الأنف.

كلف مدير الأمن اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة ضبط المتهم، وانتقلت قوة إلى قرية البنا التابعة للمركز، برئاسة النقيب مصطفى حامد، معاون مركز شرطة الحامول، وبمشاركة النقيب عمر ناجي، معاون المباحث، تحت إشراف العميد توفيق جاد، مدير فرع البحث الجنائى بالحامول، إلى قرية البنا، وألقت القبض على المتهم.

حُرر المحضر رقم 20681 جنح لعام 2019، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين من التحقيقات أن المجني عليه متأخر ذهنيا ويعاني من إعاقة، وأنه أثناء سيره أمام المنزل ودخوله حظيرة المواشي، اعتدى عليه المزارع حتى سقط أرضا غارقا في دمائه.

كما تبين من التحريات، أن سائق "توك توك" عثر على المجنى عليه غارقا في دمائه، وسلمه لأسرته بمنزلها الذى يبعد عن منزل المتهم بضعة أمتار، وتوجهوا به إلى مستشفى الحامول المركزي، الذي أبلغ الشرطة.