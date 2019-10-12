قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الوضع السوري معقد جدا.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة"، أن الوضع الذي نشأ في شرق وشمال شرق سوريا في غاية التعقيد ولا يجب نسيان أن كثيرا من هذه الأراضي كان يسيطر عليها تنظيم داعش.

وتابع أن القرار الذي أصدرته جامعة الدول العربية اليوم يحمل الجانب التركي المسؤولية الدبلوماسية أمام المجتمع الدولي في حالة عودة تنظيم داعش من جديد، "عندما يجتمع العرب على قرار أن المسؤول عن هروب عناصر داعش هي تركيا، ولو حدث شيء من عناصر داعش فتركيا هي الملامة وسيعطينا سببا لاتخاذ أي إجراء على المستوى الدولي ضد تركيا".

واستطرد أن الجامعة العربية اقترحت تكوين لجنة تختص في التدخلات التركية على غرار اللجنة المختصة بالتدخلات الإيرانية لرصد ما ستفعله تركيا الفترة المقبلة.

وأوضح أن الإجراءات التي ستتبعها الجامعة العربية عبارة عن حزم سياسية وتجارية، "ملهاش حاجة تانية والمواطن العربي اللي مش عايز يعمل علاقة مع تركيا فيبدأ بنفسه كمان، مينفعش الرأي العام يقول لا بد تاخدوا قرار دون أن يبدأ هو بنفسه".

وأكد أن عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، مرهونة بعدة أمور لأن الدول الأعضاء عندما تستقبل ذات النظام على مقعد سوريا فعلى الأقل يجب أن يبدي خطوات جادة في سبيل المصالحة السياسية، مشيرا إلى أنه لا بد من وجود حل سياسي للأزمة والنظام السوري يدرك أن هناك حلا سياسيا.