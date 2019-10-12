أمر النائب العام بإحالة المتهم محمد أشرف راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم قتل المجني عليه محمود البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت تحقيقات النيابة عن حقيقة الواقعة التي بدأت باستياء المجني عليه من تصرفات المتهم تجاه إحدى الفتيات، فكتب منشورا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام أثارت غضب المتهم فأرسل الأخير للمجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل تهديد ووعيد ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله وأعدوا لذلك مطاوي وعبوات تنفث مواد حارقة للعيون مصنعة أساسا للدفاع عن النفس، واختاروا يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 موعدا لذلك وتربص المتهمان محمد راجح وإسلام عواد بالمجني عليه بقرب شارع هندسة الري بتلا محافظة المنوفية وما إن ابتعد المجني عليه عن تجمع أصدقائه حتى تكالبا عليه فأمسكه الأول من تلابيبه وأشهر في وجهه مطواة ونفث الثاني على وجهه مادة حارقة وعلت أصواتهم وسمعها أصدقاء المجني عليه وخلصوه من بين أيديهم وركض المجني عليه محاولا الهرب فتبعه المتهمان حتى التقاه المتهم الثالث مصطفى الميهي وأشهر مطواة في وجهه أعاقت هربه وتمكن على إثرها من استيقافه وعاجله المتهم الأول بضربه بوجنته اليمنى أتبعها طعنة أعلى فخذه الأيسر ومنعوا أصدقاءه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة وتركوه مثخنا بجراحه ونقله الأهالي للمستشفى، وهرب المتهم الأول على دراجه آلية قادها المتهم الرابع.