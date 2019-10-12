قررت المملكة العربية السعودية، استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية، من الولايات المتحدة، وذلك في إطار العمل المشترك لصون الأمن الإقليمي، ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة، والاقتصاد العالمي.

وأشار مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية، إلى أن الولايات المتحدة تشارك حكومة المملكة، الحرص على حفظ الأمن الإقليمي، وترفض المساس به بأي شكل من الأشكال.

وأوضح أن المملكة ترى في الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، امتداداً تاريخياً للعلاقات الاستراتيجية، والتوافق في الأهداف، لضمان الأمن والسلم الدوليين.

وجاء القرار، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.