تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع 51، وذلك خلال زيارتها اليوم لمدينة رأس البر، برفقة اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام المساعد، واللواء عماد حمدي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

ووجهت المحافظ باختيار تصميم نهائي مناسب لجانبي الطريق والجزيرة الوسطى وتشطيبها ببلاطات الإنترلوك، إضافة إلى التوسع في المساحات الخضراء، مؤكدة أن تلك الأعمال تأتي ضمن مشروعات التنسيق الحضاري التي بدأتها المحافظة منذ العام الماضي لاستعادة مكانة المدينة، ووضعها على خريطة السياحة المصرية.

وأشارت إلى أنه جارِ العمل بمشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين، موضحة أنه يتضمن 12 عمارة سكنية، مضيفة أنه سيتم تسليم الوحدات للأهالي فور الانتهاء من الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، وذلك للإعلان عن محافظة دمياط خالية من المناطق العشوائية بنهاية العام الحالي.