8 خطوات للحصول على توكيل علامة تجارية شهيرة

يرغب الكثيرون في الحصول على توكيل للعلامات التجارية باعتبارها من المشاريع المتواجدة بشكل فعلي، فبدلا من البدء بمشروع جديد، يمكن الاستعانة بخبرات ونماذج موجودة بالفعل، وعند الحصول على هذا التوكيل فإنك تصبح قادرا على استغلال شكل مبانٍ ومنتجات الشركة الأم تحت إشرافها بالطبع.

وتقدم "الوطن" خطوات الحصول على الفرانشايز أو حقوق استخدام العلامة التجارية على النحو التالي:

خطوات الحصول على توكيل علامة تجارية "الفرانشايز"

من خلال التقرير التالي سنخبرك ما يجب أن تفعله للحصول على فرانشايز لمنتج معين

البحث الأولى:

بداية الحصول على فرانشايز لمنتج ما، وذلك من خلال البحث على الإنترنت عن العلامات التجارية التي ترغب في الحصول عليها، ويمكنك التعرف على عدد كبير من الفرانشايز من خلال الدخول على الموقع الآتي FranchiseGator الذي يعرض أكبر عدد من العلامات التجارية ومميزاتها وعيوبها حتى يمكنك الاختيار منها.

بمجرد اختيار الامتياز الذي ترغب فيه، يمكن زيادة البحث مع مراعاة بعض العوامل مثل..

الشغف والحماس تجاه منتج بعينه مثلا هل تفضل امتلاك مشروع (غذائي أم تكنولوجيا أم قطاعات أخرى).

تكلفة الحصول على الفرانشايز (بما في ذلك الرسوم واستئجار عقارات تجارية ونفقات التدريب والمعدات والتأمين ... إلخ)

قواعد الحصول على فرانشايز بعينه، وهى تشكل السياسات الداخلية واللوائح الخاصة بالشركة الأم هل يمكنك الالتزام بها، حيث إن بعض الشركات تضع سياسات صارمة بشأن القواعد واللوائح الخاصة بها.

بعد اختيار الفرانشايز الذي تريد البدء فيه، يجب عليك معرفة كل شروط وأحكام الامتياز ومعرفة المزيد من المعلومات، كما قد ترغب في سؤال الأشخاص الذين يعملون بهذا الامتياز عن مميزاته وعيوبه؟

بعد إرسال رغبتك في الحصول على الامتياز، فإنهم سيقدمون لك وثيقة إفصاح عن الامتياز، وتعرف باسم وثيقة التعميم الموحد للتقديم UFOC، وهى القواعد التي تشكل مسؤولياتك والرسوم والمعلومات المهمة مثل التاريخ المالي والقانوني للشركة، كما يجب عليك مراجعة تلك القواعد بشكل دقيق.

اللقاء المبدئي

بمجرد حدوث موافقة مبدئية لحصولك على حق الفرانشايز فإنه سيتم تحديد لقاء مع الشخص المسؤول في الشركة الأم، حتى يمكنه التعرف عليك بشكل أفضل على اعتبار أنك قد تصبح شريكا تجاريا محتملا في المستقبل، أما بالنسبة لك فقد تصبح فرصة جيدة لمعرفة المزيد عن سياسة الشركة وثقافتها.

خلال هذا اللقاء يقرر صاحب الامتياز ما إذا كان يرغب في العمل معك أم لا، فما يبحث عنه صاحب الامتياز يختلف من عمل إلى آخر مثل (التعليم الجامعي أو الخبرات العملية، الشهادات التجارية، هل لديك رأس مال كافي للاستثمار) كما سيرغب صاحب الامتياز فى معرفة ما إذا كنت متحمسا للبدء في المشروع ومدى استعدادك لاتباع سياستهم.

غالبا تتضمن أجندة اليوم عروضا جماعية ولقاءات فردية، بالإضافة إلى زيارات إلى شركات حصلت على الامتياز.

الاتفاقية الخاصة بك

بفرض أن الأمور سارت على ما يرام فإن صاحب الامتياز سيعرض عليك اتفاقية امتياز، وهو العقد الرسمي بينك وبين الشركة الأم، وهو يحتوى على قائمة طويلة من القواعد واللوائح، وفى تلك المرحلة أنت بحاجة إلى استشارة محامٍ ذو خبرة، للمساعدة في وضع البنود التي تحمي حقوقك، كما يجب أن تتأكد أن الوعود التي يتضمنها لقاؤك مع الشركة الأم مذكورة في الاتفاق الرسمي، خاصة فيما يتعلق بالأعمال مثل (التدريب والتسعير ونقل الملكية وغيرها من الأمور الخاصة بالفرانشايز).

كما يجب أن تتحدث إلى صاحب الامتياز بدقة وناقش توقعاتك خلال فترة العمل الأولى، إذا كان هناك اختلاف بين الوعود التي تقال والمذكورة في العقد فيجب مناقشتها، لأن فى حالة الاختلاف سيتم إخبارك أن الشروط الشفهية كانت خاطئة وأن الشروط الواردة في العقد هي الشروط الفعلية.

الحصول على حق الفرانشايز

قبل التوقيع على العقد يجب أن تتأكد من أن لديك الأموال الكافية لتغطية تكلفة الامتياز والنفقات الأخرى، ويتوقع منك أصحاب الامتياز إرسال رسوم الحصول على الامتياز مع العقد.

اختيار موقع الفرانشايز

غالبا يتضمن بنود عقد الفرانشايز بعض الإرشادات والتوصيات الخاصة لاختيار المقر المثالي، وفي بعض الحالات قد يكون لصاحب الامتياز متطلبات صارمة مثل أن يكون بمساحة معينة، وأن يكون هناك مساحة محددة من امتيازات الأخرى، وكلما كان الامتياز أقل في الشهرة كلما كانت حريتك في اختيار الموقع أكبر.

ويفضل الأشخاص الذين يحصلون على الفرانشايز عند اختيارهم للموقع أن يكون إيجارا، عوضا عن التمليك، حتى تكون الخسائر المادية أقل، لذلك سيكون عليك البحث عن وسائل لتوفير العقار المناسب ومنها التأجير التمويلي أو الحصول على قروض بهدف شراء عقار تجاري.

الحصول على تدريب من الشركة الأم

الشيء الذي عليك الاهتمام به هو تلقي البرامج التدريبية الخاصة بالامتياز، وقد يحدث هذا قبل التوقيع على عقد الاتفاق، أو حتى إنفاق أموالك على المقر.

كما يتيح لك البرنامج التدريب على معرفة طرق التسويق والتفاوض مع العملاء وإدارة الموظفين، بما في ذلك إنشاء الدفاتر الرسمية الخاصة بالضرائب والنفقات، وعادة تستغرق مدة التدريب من أسبوع إلى أسبوعين.

الاستعداد للافتتاح

مع سير الأمور على ما يرام فإن الخطوة الأخيرة هي فتح الامتياز والبدء في العمل الفعلي، وهذا العمل يتضمن إعادة تصميم الموقع داخليا وتوفير المعدات اللازمة والإعلان عن الوظائف المطلوبة وتدريب موظفيك.

التخطيط للافتتاح

ينصح الخبراء بضرورة إنفاق ما يقرب من 20% من ميزانية التسويق على حفل الافتتاح، لأنه يعتبر الخطوة الأولى نحو التوسع والانتشار، ويمكنك سؤال صاحب امتياز عما فعله أصحاب الامتياز الناجحون في حفلات الافتتاح.