صور.. محمد شاهين يحتفل بألبومه الجديد "ده اللي جاي" على مسرح الساقية

صعد النجم محمد شاهين، على مسرح ساقية الصاوي، لإحياء حفل، بمناسبة إصدار أحدث ألبوماته "ده اللي جاي"، ولك وسط حضور العديد من نجوم الغناء والمشاهير.

وأدى "شاهين" خلال صعوده على المسرح، أغنيه "ده اللي جاي"، وسط تصفيق وترحيب شديد من جمهوره، ثم قام بغناء العديد من أشهر أغانيه وسط أجواء من الفرح والرقص بين الحضور.

وكان ضمن الحضور المطرب مصطفي محفوظ، والملحن عزيز الشافعي، والمطربة هايدي موسي، والمخرج إبراهيم فخر، والموزع زيزو فاروق، والمنتج مصطفى السويفي، والمخرج إسلام الفولي، والصحفي مصطفى مرتضى، ومنظم الحفلات سامح مراد، وبلال، وغيرهم العديد من الحضور.