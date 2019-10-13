قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن هناك دولا عربية تنازلت عن الأمن القومي العربي المشترك.

وأضاف "عبدالفتاح" خلال استضافته ببرنامج "حضرة المواطن" والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الأمم المتحدة عقدت جلسة للتحاور مع مندوب سوريا لديها، بينما قطعت الدول العربية الاتصال مع مندوبها السوري، موضحا أنه من الضروري إحياء فكرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء قوة عربية مشتركة.

وأكد الخبير في الشئون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن مصطلحات مثل "الأمن القومي العربي" و"النظام الإقليمي العربي" و"العمل العربي المشترك" لم تعد متواجدة في دول الشرق الأوسط خلال الفترة الحالية، الأمر الذي أدى لتفاقم الأمور بعدد من الدول العربية آخرهم سوريا، متابعا: "لا سبيل للخروج من تلك المتاهة إلا من خلال عمل عربي مشترك ونظام إقليمي عربي وأمن قومي عربي يتأسس على قوة عربية مشتركة حقيقية".