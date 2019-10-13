تدخل فريق التدخل السريع المحلي تحت إشراف حسام عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، لإنقاذ شاب مشرد يعاني من اضطرابات صعبة بالمستشفى العام.

حيث توجه وكيل الوزارة على رأس الفريق لبحث طريقة تقديم المساعدة والإغاثة اللازمة، حيث تبين عدم وجود مأوى للشاب المشرد، ولم يتم الاستدلال على ذويه، وبعد تلقيه العلاج المناسب داخل المستشفى، عمل فريق التدخل السريع برئاسة وكيل الوزارة بالتنسيق مع فريق "بسمة" للإيواء بمحافظة الشرقية لتوفير إقامة له داخل الدار، وجرى نقله فىي سيارة مخصصة إلى الدار.

وناشدت المديرية المواطنين والمهتمين بالشأن العام الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مسنين أو فتيات بلا مأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 و16528 أو من خلال التواصل عبر الصفحة الرسمية للمديرية.

يأتي ذلك إيماءا إلى تكليفات رئاسة الجمهورية وتوجيهات وزارة التضامن الاجتماعي بتشكيل فرق عمل مشتركة بين التدخل السريع ومشروع "أطفال بلا مأوى" لتقديم العون والمساعدة للمشردين، ومن فقدوا المأوى من الأطفال والكبار.